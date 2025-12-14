Odbojkašice Napretka pobedile u derbiju kola

Postavljeno: 14.12.2025

Derbi kola u okviru 10. kola Prve lige Srbije odigran je u Kruševcu, gde su odbojkašice Napretka savladale ekipu Omladinac iz Novih Banovaca sa 3:1 (22:25, 25:17, 25:14, 25:23).

Posle ovog kola Kruševljanke se nalaze na 2. mestu na tabeli sa osvojena 24. boda. U narednom kolu 20/ 21. decembra gostuju kod Kleka.

Futsal: Šiljegovčani pregazili Nišlije

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
14. decembar 2025., 15:43
 

Prognoza -
4°C
Apparent: 1°C
Pritisak: 1030 mb
Vlažnost: 97%
Vetar: 1.4 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top