Odbojkašice Napretka pobedile u derbiju kola
Postavljeno: 14.12.2025
Derbi kola u okviru 10. kola Prve lige Srbije odigran je u Kruševcu, gde su odbojkašice Napretka savladale ekipu Omladinac iz Novih Banovaca sa 3:1 (22:25, 25:17, 25:14, 25:23).
Posle ovog kola Kruševljanke se nalaze na 2. mestu na tabeli sa osvojena 24. boda. U narednom kolu 20/ 21. decembra gostuju kod Kleka.
