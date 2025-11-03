Odbojkašice Napretka pobedile u Čačku
Postavljeno: 03.11.2025
Odbojkašice Napretka pobedile su Borac u Čačku rezultatom 0:3 (14:25, 8:25, 10:25)
Ovo je treća pobeda u nizu za Kruševljanke koje se na tabeli nalaze na 5. mestu sa 9 osvojenih bodova.
U narednom kolu 08/09. novembra u Kruševcu dočekuju ekipu Crno bele 11 iz Beograda.
