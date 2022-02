Odbojkašice Antene 08 na pragu plasmana u Drugu ligu

Odbojkašice kruševačke Antene 08 u derbiju Međuregionalne lige za seniorke savladale su danas na svom terenu ŽOK Tutin 3:1. Na taj način Kruševljanke su najozbiljnije istakle kandidaturu za titulu prvaka i plasman u Drugu ligu u narednoj sezoni.

-Radili smo kao nikad do sada sa ženskom selekcijom u klubu. Pokazale su naše devojke da mogu mnogo bolje nego u prethodnom periodu da igraju i pobeđuju u ovom rangu, a pobedom nad Tutinom su to i potvrdile na najbolji način. U prevodu, to znači da smo postali najozbiljniji kandidati za šampionsku titulu i viši rang -Drugu ligu-kaže predsednik kluba Dragoslav Milovanović.

Muška ekipa OK Antena je jesenji prvak druge lige i na dobrom je putu da, poput devojčica Antene 08 osvoji pobednički tron i prvoligaški status.

Lj. Marković