Odbojka: Crno bele slavile u Kruševcu

Odbojkašice Napretka su u 5. kolu Prve lige Srbije u Kruševcu izgubile od filijale beogradskog Partizana – ekipe Crno bele 011 rezultatom 1:3 (25:23, 20:25, 22:25, 18:25)

Kruševljanke u neizvesnoj završnici osvajaju prvi set i vode sa 1:0. To kao da je razdrmalo mladu ekipu iz Beograda koja osvaja zaredom tri naredna seta i ostvaruje zasluženu pobedu rezultatom 1:3.

Ovo je drugi poraz odbojkašica Napretka u ovogodišnjem prvenstvu i sa 9 osvojenih bodova se nalaze na 5 .mestu na tabeli.

U narednom kolu, koje je na programu 15/16. novembra, Kruševljanke gostuju u Lazarevcu gde se sastaju sa istoimenom ekipom.

I. M.