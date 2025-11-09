Odbojka: Crno bele slavile u Kruševcu

Postavljeno: 09.11.2025

Odbojkašice Napretka su u 5. kolu Prve lige Srbije u Kruševcu izgubile od filijale beogradskog Partizana – ekipe Crno bele 011 rezultatom 1:3 (25:23, 20:25, 22:25, 18:25)

Kruševljanke u neizvesnoj završnici osvajaju prvi set i vode sa 1:0. To kao da je razdrmalo mladu ekipu iz Beograda koja osvaja zaredom tri naredna seta i ostvaruje zasluženu pobedu rezultatom 1:3.

Ovo je drugi poraz odbojkašica Napretka u ovogodišnjem prvenstvu i sa 9 osvojenih bodova se nalaze na 5 .mestu na tabeli.

U narednom kolu, koje je na programu 15/16. novembra, Kruševljanke gostuju u Lazarevcu gde se sastaju sa istoimenom ekipom.

I. M.

Ubljani slavili pod Bagdalom

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
9. novembar 2025., 14:14
 

Prognoza -
13°C
Apparent: 8°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 100%
Vetar: 1.2 m/s NNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top