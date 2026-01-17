Odbojka: ŽOK Napredak do nove pobede

Postavljeno: 17.01.2026

U 14. kolu Prve lige Srbije, ŽOK Napredak 037 je savladao ekipu Novog Sada u gostima rezultatom 1:3 (23:25, 26:24, 14:25, 17:25)

Ovim trijumfom, Kruševljanke su se revanširale Novosađankama za poraz koji su pretrpele od ekipe iz Srpske Atine na startu prvenstva  u Lazarevom gradu sa 2:3.

ŽOK Napredak 037 ima 12 pobeda i 2 poraza i po svemu sudeći će do kraja prvenstva voditi veliku borbu sa ekipom Crno bele 11 iz Beograda za osvajanje prvog mesta i plasman u Super ligu Srbije.

I. M.

