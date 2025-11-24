Odbojka: Kruševljanke slavile protiv Novosađanki

Odbojkašice Napretka su u 7. kolu Prve lige Srbije u Kruševcu zabeležile maksimalnu pobedu od 3:0 (25:18, 25:16, 25:17) nad ekipom Strand Voley iz Novog Sada

Ovo je bila peta pobeda za Kruševljanke koje se nalaze na petom mestu na tabeli.

U sledecem kolu, 29/30. novembra, odbojkašice Napretka gostuju Inđiji.

I. M.