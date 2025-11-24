Odbojka: Kruševljanke slavile protiv Novosađanki
Postavljeno: 24.11.2025
Odbojkašice Napretka su u 7. kolu Prve lige Srbije u Kruševcu zabeležile maksimalnu pobedu od 3:0 (25:18, 25:16, 25:17) nad ekipom Strand Voley iz Novog Sada
Ovo je bila peta pobeda za Kruševljanke koje se nalaze na petom mestu na tabeli.
U sledecem kolu, 29/30. novembra, odbojkašice Napretka gostuju Inđiji.
I. M.
Stoni tenis: Kruševljani osvojili pet medalja na turniru u Jagodini
TAGOVI
Povezane vesti
Kruševac
24. novembar 2025., 14:08
Delimično oblačno
7°C
7°C
Apparent: -2°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 0.8 m/s N
UV-Index: 0
Komentari