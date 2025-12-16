Od sutra prijava za besplatne novogodišnje paketiće za decu

Postavljeno: 16.12.2025

Od sutra počinje prijava za dodelu besplatnih novogodišnjih paketića za decu do 12 godina. Pravo na prijavu imaju roditelji, staratelji, usvojitelji i hranitelji, a u skladu sa raspoloživim količinama, paketiće će dobiti ukupno 800 mališana

Prijava će se vršiti od sutra do ponedeljka, 22. decembra, na Kosturnici, odnosno na Prazničnom trgu, u dva termina, od 10 do 12 i od 16 do 18 časova.

Prilikom prijave potrebno je imati ličnu kartu na uvid, kao i dva popunjena primerka obrasca prijave. Obrasci za prijavu preuzimaju se direktno na punktovima.

Dodela novogodišnjih paketića planirana je za 26. decembar, na istoj lokaciji, sa početkom u 18 časova.

Jedna fotografija – ceo 3D svet: Meta predstavila SAM 3D model

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
16. decembar 2025., 18:28
 

Prognoza -
2°C
Apparent: -0°C
Pritisak: 1025 mb
Vlažnost: 90%
Vetar: 0.4 m/s SSE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top