Od sutra prijava za besplatne novogodišnje paketiće za decu

Od sutra počinje prijava za dodelu besplatnih novogodišnjih paketića za decu do 12 godina. Pravo na prijavu imaju roditelji, staratelji, usvojitelji i hranitelji, a u skladu sa raspoloživim količinama, paketiće će dobiti ukupno 800 mališana

Prijava će se vršiti od sutra do ponedeljka, 22. decembra, na Kosturnici, odnosno na Prazničnom trgu, u dva termina, od 10 do 12 i od 16 do 18 časova.

Prilikom prijave potrebno je imati ličnu kartu na uvid, kao i dva popunjena primerka obrasca prijave. Obrasci za prijavu preuzimaju se direktno na punktovima.

Dodela novogodišnjih paketića planirana je za 26. decembar, na istoj lokaciji, sa početkom u 18 časova.