Od sutra počinju „Milijini dani“

Od sutra u Kruševačkom pozorištu počinje pozorišna revija „Milijini dani“, posvećenao preminulom kruševačkom glumcu Miliji Vukoviću. Manifestacija, koja čuva sećanje na jednog od najomiljenijih glumaca lokalne scene, trajaće od 23. do 29. oktobra i okupiće ansamble iz više pozorišta širom Srbije

Reviju otvara predstava „Čekajući kraj partije“ Narodnog pozorišta iz Prištine, koja će biti izvedena sutra od 20 časova. Dan kasnije, u petak 24. oktobra, u maloj sali Kruševačkog pozorišta u 18 časova biće prikazana predstava „Ptica na gozbi“, a istog dana od 20 časova i komedija „Večera budala“.

Publika će prvog dana vikenda moći da pogleda predstavu „Galerije“, dok će 28. oktobra na repertoaru biti „Mati“.

Festival 29. oktobra zatvara predstava „Trpele“, kojom će se simbolično zaokružiti program.

„Milijini dani“ su postali važan deo kulturnog kalendara Kruševca, prilika da se kroz umetnost oda počast glumcu koji je svojim talentom, toplinom i duhom ostavio neizbrisiv trag i u pozorištu i među publikom.