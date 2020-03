Od sutra obavezna izolacija starijih i zabrana kretanja svih od 20 do 5 ujutro

Građani stariji od 65 godina u gradskim sredinama, a 70 u seoskim i sredinama koje imaju do 5000 stanovnika, od sutra će morati da ostaju u samoizolaciji. Od 20 časova uveče do 5 ujutro u Srbiji se uvodi i zabrana kretanja za sve građane, osim radnika treće smene i dežrnih u javnim službama. Ovo su večeras saopštili predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić

Našim sugrađanima starijim od 65 godina od sutra je zabranjen svaki izlazak iz kuće. Ovu odluku prati i primena mera za kršenje samoizolacije koje su, podsetimo, novčana kazna od 150.000 dinara ili zatvor do 3 godine.

Na mlađe članove porodica se apeluje da ne dolaze kod svojih roditelja, baka i deka, a da im namirnice ostavljaju pred vratima.

Saopštavajući ovu meru predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ona “nepopularna, ali da će sačuvati živote”.

Takođe, od sutra počinje da važi zabrana kretanja za sve stanovnike Srbije od 20 sati pa do 5 ujutro. Objašnjenje za uvođenje ove mere je sprečavanje većeg okupljanja ljudi na slavljima ili po klubovima.

Sprovođenje ovih mera kontrolisaće policija, a protiv onih koji ih krše biće podnete krivične prijave.

N.B.

Od sutra obavezna izolacija starijih i zabrana kretanja svih od 20 do 5 ujutro

Građani stariji od 65 godina u gradskim sredinama, a 70 u seoskim i sredinama koje imaju do 5000 stanovnika, od sutra će morati da ostaju u samoizolaciji. Od 20 časova uveče do 5 ujutro u Srbiji se uvodi i zabrana kretanja za sve građane, osim radnika treće smene i dežrnih u javnim službama. Ovo su večeras saopštili predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić Našim sugrađanima starijim od 65 godina od sutra je zabranjen svaki izlazak iz kuće. Ovu odluku prati i primena mera za kršenje samoizolacije koje su, podsetimo, novčana kazna od 150.000 dinara ili zatvor do 3 godine. …