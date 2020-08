Od ponedeljka zabrana saobraćaja u centru Kruševca

Zabrana saobraćaja zbog rekonstrukcije centra grada biće na snazi od ponedeljka i trajaće sve do 28.juna, 2021. godine, potvrđeno je u Gradskoj upravi. Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove donelo je rešenje kojim će saobraćaj biti omogućen isključivo izvođačima radovima i to na Trgu kosovskih junaka od Ulice Nemanjine do Ulice majke Jugovića sa desne strane u dve saobraćajne trake, u Ulici Kosančićevoj od zgrade Doma sindikata do Ulice majke Jugovića,u Ulici majke Jugovića od Ulice Kosančićeve do Trga kosovskih junaka, u Ulici Balkanskoj, u desnoj saobraćajnoj traci od Trga kosovskih junaka do Ulice Brijanove,odnosno u Čolak Antinoj od kolskog ulaza na parking prostor bivšeg hotela „Evropa“ do Ulice Balkanske.

Kako se dodaje, za vreme privremene zabrane iz stava 1 dispozitiva ovog rešenja određuje se i odvijanje dvosmernog režima saobraćaja na Trgu kosovskih junaka u desnim saobraćajnim trakama od Ulice Balkanske do Ulice Nemanjine,,odvijanje dvosmernog režima saobraćaja i zabrana zaustavljanja i parkiranja u Ulici Kosančićevoj od Ulice Kajmakčalanske do zgrade Doma sindikata, odvijanje dvosmernog režima saobraćaja i zabrana zaustavljanja i parkiranja u Ulici Čolak Antinoj od Ulice Takovske do kolskog ulaza na parking prostor bivšeg hotela „Evropa“ do Ulice Balkanske, kao i zabrana skretanja u levo sa Trga kosovskih junaka u Ulicu Balkansku, ukidanje dela taksi stanice u Ulici Balkanskoj od Ulice Čolak Antine do Ulice Brijanove i ograničenje brzine na 30 km/sat na Trgu kosovskih junaka i u Ulici Balkanskoj od Ulice Brijanove do Trga kosovskih junaka.

Nadležne službe postaviće posebnu saobraćajnu signalizaciju.Projekat rekonstrukcije centra grada, kako je ranije pisao poral “Kruševacgrad” uradila je Direkcija za urbanizam i izgradnju, a između ostalog, podrazumeva, proširenje ostrva na Trgu kosovskih junaka,uklanjanja žardinjera, izgradnju još jedne fontane, kod zgrade suda i rekonstrukciju fontane na platou ispred Doma sindikata, kao i zamenu pločica u pešačkim zonama.Gradsko središte biće prilagođeno pešacima i biciklistima, iako saobraćaj neće biti ukidan.

I.R.

Od ponedeljka zabrana saobraćaja u centru Kruševca

