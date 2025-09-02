Od petka mobilni mamograf u Aleksandrovcu

Počev od petka, 5. septembra, u dvorištu Doma zdravlja u Aleksandrovcu biće postavljen mobilni mamograf, gde će žene moći da obave besplatne preventivne preglede dojki

Rano otkrivanje raka dojke od presudnog je značaja, jer povećava uspešnost lečenja i šanse za potpuno ozdravljenje.

Ovu akciju organizuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u saradnji sa lokalnim domom zdravlja i Opštinom Aleksandrovac.

Pregledi su namenjeni svim ženama starosti od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina koje imaju blisku srodnicu obolelu od raka dojke.

Mamograf će raditi svakog dana, uključujući vikende, u periodu od 9 do 18 časova.

Zakazivanje pregleda je obavezno, a može se obaviti putem broja telefona 069/8733-854, svakog dana od 7 do 14 časova.

J.S.