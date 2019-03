Od maja besplatna obuka za rad u IKT sektoru

U kruševačkoj Gradskoj upravi danas je održana prezentacija besplatnih obuka za rad u sektoru informaciono komunikacionih tehnologija (IKT), namenjena interno raseljenim licima sa Kosova

Za besplatnu obuku koja se organizuje u okviru projekta “Podrška održivom povratku interno raseljnih lica sa Kosova”, zainteresovana lica starosti od 18 do 30 godina, mogu da se prijave do 25. marta.

– Osnovni cilj obuke je da se mladim interno raseljenim licima , zainteresovanim za informatičke tehnologije, omogući da steknu znanja, veštine , kvalifikacije i radno iskustvo u IKT sektoru, te da im se pomogne pri zaposlenju ili pokretanju sopstvenog biznisa – kazala je Zorica Živojinović, menadžerka projekta koji nemačka humanitarna organizacija Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) realizuje u saradnji sa beogradskim Centrom za ravnomerni rezgionali razvoj (CenTriR) i Gradom Kruševcom.

Planirano je, kako je kazala, da korisnici programa prođu obuke za programe Java, Java Script, WordPres, grafički dizajn ili rukovanje CNC mašinama.

– Osim pohađanja ovih obuka i sertifikata, polaznici će imati mogućnost da steknu i iskustvo kroz stažiranje u IKT kompanijama, gde će pored prakse u ovoj oblasti steći i znanje o preduzetništvu, što će posebno biti podsticajno za one koji planiraju da pokrenu sopstveni biznis – rekla je ona, naglašavajući da će za one koji uspešno budu završili kurseve, dodatni podsticaj biti i start up grantovi u vidu kompjutera i ostale opreme koja će biti dodeljena najuspešnijim kandidatima i najoriginalnijim biznis idejama.

Obuke koje su namenjene interno raseljenim licima sa Kosova, starosti od 18 do 30 godina, organizuju se u deset opština i gradova na teitoriji Srbije, a najviše zainteresovanih je u Kruševcu, Kragujevcu, Kraljevu i Čačku.

– Obuke će početi u prvoj polovini maja i trajaće dva do tri meseca, dva do tri puta nedeljno, jedan do dva sata dnevno, a termini održavanja određivaće se u dogovoru sa članovima grupe. Da bi se dobila potvrda da je neko pohađao obuku, potrebno je da prođe 80 odsto planiranih aktivnosti, a da bi se dobio sertifikat podrazumeva se redovno i aktivno učešće, na kraju i polaganje. Svaki izostanak moraće da se opravda – kaže ona, naglašavajući da za prijavu za obuku nije neophodno veliko predznanje, odnosno, da je dovoljno da potencijalni polaznik zna da kuca na tastaturi i da pošalje mejl.

Pored toga što mogu da unaprede svoja znanja i veštine za rad u IKT sektoru, polaznici ove obuke dobijaju mogućnost da kroz stručnu praksu u IKT kompanijama značajno povećaju svoju zapošljivost, imaju i mogućnost posete uspešnih kompanija u povratničkim zajednicama na Kosovu, mogu da konkurišu i za za grantove u vidu nabavke opreme za otpočinjanje posla, te da pohađaju dvodnevni trening o omladinskom preduzetništvu. Kandidati se mogu prijaviti za dve od pet ponuđenih vrsta obuke, ukupan broj polaznika obuke je 20, a najmanje pet.

Vesna Lazarević, zamenica gradonačelnice, podsetila je da je Grad Kruševac sa nemačkom humanitarnom organizacijom ASB u poslednjih osam godina realizovao brojne programe na temu pomoći interno raseljnim licima i njihovoj integraciji u našem gradu.

– U saradnji sa ASB realizovan je projekat izgradnje zgrada za socijalno stanovanje , imamo i pakete humanitarne pomoći, a preko ove nemačke organizacije realizuje se i program kupovine seoskih domaćinstava sa okućnicom, izgradnja montažnih kuća, kupovina poljoprivredne opreme, kao i programi edukacije– rekla je Lazarević, dodajući da je na području kruševačke opštine registrovano preko 8.000 interno raseljenih lica, te da lokalna zajednica podržava sve projekte koji imaju za cilj bilo koji vid njihovog osnaživanja.

Zainteresovani za obuke mogu da se prijave do 25. marta, a tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima za prijavu i pratećim obrascima, zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa sajta www.asb-see.org ili www.centrir.org. Takođe, za sve potrebne informacije ili pomoć ukoliko ne mogu da otvore ili skinu neki dokument, za pomoć se mogu obratiti i Povereniku za izbeglice Grada Kruševca.

Inače, projekat koji ima za cilj pomoć porodicama interno raseljenih lica u njihovom nastojanjima za održivi povratak na Kosovo, a koji finansira Evropska unija, deo je šireg programa “EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika”, ukupne vrednisti 5,65 miliona evra.

Od maja besplatna obuka za rad u IKT sektoru

U kruševačkoj Gradskoj upravi danas je održana prezentacija besplatnih obuka za rad u sektoru informaciono komunikacionih tehnologija (IKT), namenjena interno raseljenim licima sa Kosova Za besplatnu obuku koja se organizuje u okviru projekta “Podrška održivom povratku interno raseljnih lica sa Kosova”, zainteresovana lica starosti od 18 do 30 godina, mogu da se prijave do 25. marta. - Osnovni cilj obuke je da se mladim interno raseljenim licima , zainteresovanim za informatičke tehnologije, omogući da steknu znanja, veštine , kvalifikacije i radno iskustvo u IKT sektoru, te da im se pomogne pri zaposlenju ili pokretanju sopstvenog biznisa - kazala je Zorica Živojinović,…