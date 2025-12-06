Od januara 2026. žene će za starosnu penziju morati da imaju 64 godine

Od 1. januara 2026. godine žene u Srbiji pravo na starosnu penziju moći će da ostvare tek nakon navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža, objavljeno je u najnovijem izdanju Glasa osiguranika, glasila Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO)

Time se uslov starosti za žene pomera za dodatna dva meseca u odnosu na 2025. godinu, kada je granica iznosila 63 godine i 10 meseci.

Ovo postepeno usklađivanje sprovodi se u skladu sa Zakonom o PIO, prema kojem se starosna granica za žene povećava svake godine za po dva meseca – sve do 2032. godine. Tada će se uslovi izjednačiti sa onima koji već važe za muškarce: 65 godina života i najmanje 15 godina staža.

Iz Fonda PIO podsećaju da, nezavisno od godina starosti, pravo na starosnu penziju mogu ostvariti svi osiguranici koji imaju 45 godina radnog staža.

Kada je reč o prevremenoj starosnoj penziji, od 2024. godine važe isti kriterijumi za muškarce i žene, 60 godina života i 40 godina staža. Međutim, ovakva penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto po svakom mesecu koji nedostaje do ispunjavanja uslova za redovnu starosnu penziju, a maksimalno umanjenje može dostići 20,4 odsto.

Zbog najavljenog pomeranja uslova, iz Fonda PIO savetuju žene koje žele da se penzionišu po pravilima važećim u 2025. godini da do kraja ove godine raskinu radni odnos i podnesu zahtev za penziju. Dokumentacija mora biti predata najkasnije poslednjeg radnog dana 2025. godine, uz uslov da je radni odnos prestao najmanje jedan dan ranije.

Ukoliko se zahtev podnese 1. januara 2026. ili kasnije, automatski će se primeniti novi, stroži uslovi za odlazak u penziju.