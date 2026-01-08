Od godine do godine: Septembar ’25.
Postavljeno: 08.01.2026
Septembar
3. Svečano otvoren Limenka Teatar fest
Danas je svečano otvoren Limenka Teatar fest, internacionalni pozorišni festival za decu, koji će se prvi put održati u Kruševcu od 3. do 7. septembra. Cilj manifestacije je da najmlađi nauče važnost reciklaže kroz umetnost, igru i druženje.
12. TRY ALL SPORT: Podrška plivačima, bokserima i atletičarima
U ambijentu kompleksa Jastrebac Lake Resort danas je Trayal Korporacija u okviru projekta Try All Sport opredelila nove donacije za kruševački sport. Ovom prilikom za PK Rasina, BK 14. oktobar i AK Kruševac.
18. Završeni radovi na Istočnoj obilaznici!
Radovi na Istočnoj obilaznici oko Kruševca, od petlje Kruševac Istok do kružnog toka kod Latifovića su završeni.
22. Rekordan broj posetilaca na festivalu balona
U Kruševcu je proteklog vikenda održan 9. po redu Međunarodni festival balona „Kruševac kroz oblake“, koji je i ove godine okupio veliki broj učesnika i posetilaca iz zemlje i inostranstva. Festival je oborio rekord po posećenosti – više od 15.000 ljudi pratilo je bogat program na Bagdali.
23. Radovi na Gimnaziji zaustavljeni – izvođač prekršio ugovor
Gradonačelnik Ivan Manojlović održao je konferenciju za medije povodom radova na zgradi Gimnazije i tom prilikom je istakao da su skele uklonjene, a radovi zaustavljeni zbog toga što je izvođač radova prekršio ugovornu obavezu.
