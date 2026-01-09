Od godine do godine: Oktobar ’25.

Oktobar

1. Kruševljanin svetski šampion u šah-boksu

Na Prvenstvu sveta u šah-boksu, koje je održano u hali „Lagator“ u Loznici od 23. do 29. septembra, u istoriju ovog mladog, hibridnog sporta se upisao i Miljan Savić koji je došao do zlata u kategoriji do 79 kilograma.

9. Kolika je nezaposlenih u Rasinskom okrugu?

Prema najnovijim podacima, na teritoriji Rasinskog okruga evidentirano je 14.137 nezaposlenih lica, dok se na području grada Kruševca nalazi 6.349 osoba bez posla.

10. U Umetničkoj galeriji otvorena 65. oktobarska izložba

U okviru obeležavanja oslobođenja Kruševca u Prvom i Drugom svetskom ratu, u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac večeras je otvorena 65. oktobarska izložba „Prepoznavanje“ – likovna manifestacija sa najdužom tradicijom koja više od šest decenija odslikava relevantan uvid u recentnu produkciju lokalnih umetnika.

13. Kruševac upoznao „Okupiranu kulturu“

Povodom 14. oktobra, Dana grada Kruševca, u E-čitaonici Narodne biblioteke Kruševac održano je predstavljanje knjige „Okupirana kultura: Nacisti, kolaboracionisti, muzeji i kulturna dobra u Srbiji tokom Drugog svetskog rata“ autora prof. dr Vladimira Krivošejeva i dr Rada Ristanovića.

25. Rasinski okrug ostvario spoljnotrgovinski suficit od 50,6 miliona evra

Prema poslednjim podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljno trgovinska razmena za prvih osam meseci iznosi oko 600 miliona evra i ona je veća u odnosu na isti period prethodne godine za 7,4 odsto.