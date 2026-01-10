Od godine do godine: Novembar ’25.

Novembar

13. Književno i duhovno veče Ljiljane Habjanović Đurović

U amfiteatru Crkve Lazarice u Kruševcu sinoć je održano književno veče posvećeno rođenoj Kruševljanki Ljiljani Habjanović Đurović. Pod simboličnim nazivom „Samo nas ljubav može spasiti“, autorka je predstavila drugi deo romana „Tamo gde je ona“ i govorila o svom bogatom književnom opusu.

19. Nebojša Lapčević laureat nagrade „Slobodan Džunić“

Žiri u sastavu prof. dr Danijela Kostadinović, dr Slađana Ilić i Miloš Sokolović doneo je jednoglasnu odluku da prva nagrada “Slobodan Džunić” pripadne romanu “Sejač“ kruševačkog književnika Nebojše Lapčevića, objavljenom 2024. godine u izdanju Agore.

20. Rukometašice Napretka u finalu Kupa

U polufinalu Regionalnog kupa Srbije i pored toga što su u velikom problemu usled ozbiljnih povreda četiri standardne igračice, Čarapanke su pobedile na gostujućem terenu u Prijepolju istoimenu ekipu rezultatom 34:44.

23. Kruševački tim trijumfovao pesmom „Još ti se radujem“

Na prvoj večeri festivala Sabor narodne muzike Srbije 2025 pobedu u kategoriji „Starogradske pesme i romanse“ odnela je kompozicija „Još ti se radujem“, koju je napisao i komponovao Miljan Miletić, a izvela Aleksandra Ivanov Caka koju je žiri nagradio i za najbolju interpretaciju i dodelilo ček od 100.000 dinar.

27. Strujni udar promovisao album „Hoću da mi bude lepo“

U najčuvenijem prostoru za koncertne nastupe u Srbiji, sali „Amerikana“ u Domu omladine Beograda, ispunjenoj gotovo do poslednjeg mesta, kruševački bend Strujni udar predstavio svoj novi album „Hoću da mi bude lepo“.