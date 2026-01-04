Od godine do godine: Maj ’25.

Maj

7. Počinje renoviranje „Kocke“

Zgrada svima poznata kao „Kocka“, koja dominira u centru Kruševca još od 1971. godine, uskoro će se transformisati u moderan, luksuzni stambeno-poslovni kompleks pod imenom „Kocka Exclusive“. Objekat će konačno dobiti sadržaj dostojan svoje lokacije — u samom srcu grada.

14. Pet medalja za karatiste Kruševca

U glavnom gradu Češke Republike, Pragu, održano je Evropsko prvenstvo za kadete (16-17), juniore (18-20) i seniore (+21 god) u karateu koje je okupilo najbolje karatiste „starog kontinenta“ u katama i borbama, pojedinačno i ekipno.Još jednom su nas predstavnici Karate kluba Kruševac obradovali osvojivši 5 srebrnih medalja.

22. Počeo postupak za izradu projekta za obnovu Arheološkog parka

Najbolje očuvani deo nekadašnje Lazareve prestonice je dvorska crkva svetog Stefana – Lazarica. Pored nje ostalo je vrlo malo od tvrdog grada Kruševca, kako ga naziva Konstantin Filosof. Iz kruševačkog Narodnog muzeja kažu da će najverovatnije fokus projekta biti rekonstrukcija Donžon kule, koja je sada očuvana na visini od oko 18 metara.

27. Peticija protiv izgradnje garaže u školskom dvorištu

Juče je u dvorištu OŠ „Jovan Popović“ 971 građanin stavio svoj potpis na peticiju protiv mogućih izmena urbanističkog plana koji predviđa izgradnju javne garaže na prostoru sportskih terena ove škole.

30. Dobitnici Vidovdanske nagrade

Na 11. sednici Skupštine Grada Kruševca, usvojen je predlog odluke o dodeljivanju nagrade i priznanja Grada da se Vidovdanska nagrada dodeli Visokoprepodobnom arhimandritu ocu Metodiju sa bratijom manastira Hilandara.