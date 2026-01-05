Od godine do godine: Jun ’25.

Postavljeno: 05.01.2026

Jun

1. Fudbaleri Napretka deseti put uzastopno superligaši

Posle 0:0 u Novom Sadu, u revanš utakmici baraža, pod Bagdalom, Napredak je pobedio novosadsku Mladost GAT sa 1:0. Bio je to „minimalac“ vredan opstanka i desete uzastopne sezone u eliti srpskog fudbala.

4. Radovi na IT parku po planu – otvaranje do sredine 2026.

Izgradnja Industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu napreduje u skladu sa predviđenim rokovima, a završetak projekta očekuje se do sredine 2026. godine. Radovi se izvode planiranom dinamikom, bez zastoja, što uliva dodatno poverenje u ostvarenje jednog od najvažnijih razvojnih projekata za ovaj deo Srbije.

15. Srednjovekovno venčanje u crkvi Lazarici

Centralni događaj trodnevnog festivala „Viteški megdan“, srednjovekovno venčanje u crkvi Lazarici, nakratko je ponovo oživelo duh nekadašnje srednjovekovne prestonice, grada Kruševca.

16. Pre 136 godina Barutana „Obilićevo“ počela sa radom

„Mi, Milan I, po milosti božijoj i volji narodnoj Kralj Srbije, na predlog našeg vojnog ministra, a po saslušanju našeg ministarskog saveta, rešavamo: Odobrava se ministru vojnom suma od 80.000 dinara, u ime otkupa imanja gospodina Đorđa Simića i okolnih zemljišta na reci Rasini blizu Kruševca koja su državi potrebna za podignuće nove državne fabrike za proizvodnju baruta. Naši ministri vojni, neka ovaj Ukaz izvrše”.

