Od godine do godine: Februar ’25.

Februar

6. Miloš Nenezić predstavlja Srbiju na Samitu u Obali Slonovače

Predsednik Unije poslodavaca Srbije i generalni direktor Trayal Korporacije Nenezić učestvuje na završnom panelu „Strateški zaključci i budući pravci“, na kojem je reč o reformama i mogućnostima njihove primene u razvijanju politika formalizacije u ekonomijama u razvoju, sa akcentom na važnost socijalnog dijaloga i uloge poslodavačkih organizacija u kreiranju održivih ekonomskih politika.

11. Kruševac među pet najzagađenijih gradova u regionu

Na rang listi regionalnih gradova sa najlošijim vazduhom u prvih 40 dana 2025. godine Kruševac se našao na petom mestu. Rang lista trideset najlošijih mesta sa državnim monitoringom kvaliteta vazduha u ex YU rađena je prema koncentracijama suspendovanih čestica PM 2.5.

14. Predstavljeni „Muzej budućnosti 2.0“ i multimedijalna sala na Slobodištu

Danas je u holu Narodnog muzeja Kruševac održana prezentacija unapređene aplikacije „Muzej budućnosti 2.0“, koja omogućava posetiocima da na interaktivan način istraže bogatu muzejsku postavku. Nakon prezentacije, u prostorijama Doma Slobodišta, u okviru Memorijalnog kompleksa, predstavljena je multimedijalna sala i digitalna knjiga sećanja.

25. Dominacija kruševačkih boksera

Na pojedinačnom Prvenstvu regiona Šumadije i Pomoravlja koje je održano u Čačku 22. i 23. februara, kruševački bokseri su bili veoma uspešni s obzirom da su osvojili 6 zlatnih, 4 srebrne i 2 bronzane medalje.

26. Kruševac dočekao studente

Kruševljani su večeras dočekali studente koji će prespavati u Lazarevom gradu na svom putu do Niša.