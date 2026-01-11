Od godine do godine: Decembar ’25.

Decembar

4. Izgradnja nove ulice kod stadiona Jedinstva

Na prostoru Starog aerodroma, u toku su radovi na izgradnji saobraćajnice koja je usko vezana za stadion Jedinstvo. Planirana je i izgradnja 95 parking mesta za automobile i dva za autobuse.

7. „Moma mala“ – novi kruševački juriš na „Pesmu Evrovizije“

Radio-televizija Srbije izabrala je 24 kompozicije koje će se takmičiti na festivalu „Pesma za Evroviziju 2026“, među kojima se našla i pesma „Moma mala“ kruševačkog tandema Đurđica Gojković (vokal) i Aleksa Petrović (autor).

9. Karate: Kruševljanima četiri medalje na Evropskom prvenstvu

Na ESKA Evropskom prvenstvu koje je održano u Portugaliji, kruševački karatisti su kao deo srpskog tima osvojili četiri medalje – jednu zlatnu i tri bronzane, zlato u kategoriji juniorskih borbi timova. Kapiten juniorskog borba tima Srbije bio je Kruševljanin Lazar Simić, a srpski tim je do zlata došao bez izgubljenog meča.

10. Prsten despota Stefana uručen Bojanu Lazareviću

U amfiteatru crkve Lazarice po 36. put uručena je nagrada Prsten despota Stefana Lazarevića antropologu, književniku i sineasti Bojanu Jovanoviću. Odluku žirija saopštio je Ljubiša Bata Đidić, a o laureatu je govorila Marija Jeftimijević Mihajlović.

16. Trayal Korporaciji dodeljeno priznanje Privredne komore Srbije

Dualnom obrazovanju u Trayal Korporaciji posvećuje se velika pažnja zbog višestrukog značaja. To je prepoznala i Privredna komora Srbije koja je danas u Beogradu Trayalu dodelila nagradu za poseban doprinos u realizaciji dualnog obrazovanja.