Od godine do godine: Avgust ’25.

Avgust

6. Policija zaplenila zaraženo pileće meso

Policija iz Kruševca je uhapsila dve osobe iz Ćićevca pošto je na farmi živine pronašla oko 40 tona neoznačenog i potencijalno opasnog mesa i prerađevina od pilećeg mesa zaraženog salmonelom.

8. Rušenje Doma vojske

Juče je počelo rušenje Doma vojske, nekadašnjeg Doma JNA. Dom Vojske se prostirao na 1.200 kvadrata, na parceli od 20 ari. U dvorištu je bila letnja pozornica, bašta i košarkaški teren.

9. Zbog huligana otkazan „Prajd karavan“

Prema informacijama iz Policije, na Trgu Fontana, gde je trebalo da se održi skup, bio je okupljen veliki broj huligana i navijača koji su nosili predmete opasne po život, zbog čega policija nije mogla da osigura bezbednost aktivistima i aktivistkinjama Udruženja Da se zna.

14. Heroj Konstantin spasao tri devojke

Identitet misterioznog heroja koji je izvukao tri devojke iz zapaljenog automobila na auto putu Beograd – Niš kod Ražnja i onda nestao konačno je otkriven. Reč je o Konstantinu Ž. iz jednog sela kod Trstenika.

15. U crkvu Pokrova Presvete Bogorodice stigla ikona

U navečerje Gospojinskog posta u crkvu Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini sinoć je u trajno vlasništvo stigla ikona prepisa Hilandarske Bogorodice Trojeručice, dar Hristoljubive porodice iz Kruševca.