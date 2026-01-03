Od godine do godine: April ’25.

April

2. Fudbaleri Napretka u polufinalu Kupa Srbije

Posle 25 godina Kruševljani su se našli među četiri najbolje ekipe u najmasovnijem srpskom takmičenju. U duelu četvrtfinala Kupa Srbije pobedili su, posle velikog preokreta, IMT sa 2:1

9. Novi objekat na mestu Umetničkog ateljea

Na prostoru nekadašnjeg Umetničkog ateljea, u ulici Majke Jugovića, biće izgrađen Dom boraca potpuno prilagođen potrebama boračkim organizacijama i udruženjima invalida sa teritorije Grada. U toku je rasčišćavanje prostora, a u maju počinje sama izgradnja

15. Trayal-ov daljinski sistem „pokrio“ pola Srbije

Sezonu protivgradne zaštite Republički hidrometeorološki zavod započeo je danas sa novim, dokazano efikasnim sistemom Automatske protivgradne zaštite sa daljinskim upravljanjem za gotovo polovinu teritorije Srbije. Raketama kruševačkog Trayala već su napunjena 532 lansera u pet modernizovanih radarskih centara.

17. Iz „BIN Komerca“ demantovali navode MUP-a

Odgovorno lice u fabrici „BIN Komerc“ u Kruševcu, Bojan Cvetković, održao je konferenciju za medije na kojoj je demantovao navode iz prošlonedeljnog saopštenja MUP-a o zagađenju vazduha. Cvetković je tom prilikom naveo da će podneti tužbu protiv odgovornih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije zbog pomenutog saopštenja.

21. Rekonstrukcija Doma sindikata

JP „Poslovni centar“ Kruševac radi rekonstrukciju zgrade Doma Sindikata. To podrazumeva zamenu stolarije, obnovu fasade i ostale poslove. Izvođač radova je „Kruševac staklo“, a radovi se finansiraju iz republičkog i gradskog budžeta.