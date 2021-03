Od ekskluzivnog objekta do skladišta: Kada će biti obnovljen Dom Vojske?

“Klub Vojske Srbije”, među sugrađanima poznat kao Dom Vojske, krajem 2018. godine prešao je u vlasništvo Grada Kruševca, a za sada nije rađena nikakva obnova tog objekta koji godinama propada. Planirano je da ove godine iz budžeta Grada za izradu projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Doma Vojske bude izdvojeno sto hiljada dinara. U Gradskoj upravi navode da je sređivanje te zgrade deo uređivanja tog dela grada, u okviru koga bi trebalo i da zatvor bude izmešten iz strogog centra Kruševca

– Pokrenuti su postupci za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Tekije, u cilju izgradnje novog kazneno – popravnog zavoda. Izmeštanjem zatvora biće oslobođen i ovaj prostor čime će biti zaokružena urbanistička celina u centru Grada, koja će od devastiranog, postati reprezentativno područje – kaže za KruševacGrad načelnik Gradske uprave Kruševac, Ivan Anđelić.

Uz napomenu da je u ovom trenutku nezahvalno pocenjivati do kada bi to sve trebalo da bude završeno, on kaže da bi taj prostor novi izgled mogao da dobije tokom 2023. godine.

– Planom detaljne regulacije – Centar 1 taj objekat je predviđen za obavljanje javnih funkcija iz oblasti administracije, uprave, nauke, kulture, informisanja i biće iskorišćen upravo u neku od tih svrha, koje će se iz ugla opšteg interesa proceniti kao prioritetne i najpotrebnije – precizira Anđelić.

Inače, inicijativa da Kruševac od Ministarstva odbrane otkupi zgradu Doma Vojske pokrenuta je još 2012. godine, a Grad i Republička direkcija za imovinu su u novembru 2018. potpisali Ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnostima, što znači da je ta zgrada postala vlasništvo Grada.

U tom periodu govorilo se o različitim namenama za koje bi taj prostor mogao da bude upotrebljen, a pominjana je mogućnost anketiranja građana koji bi davali predloge.

Dom Vojske prostire se na 1.200 kvadrata, na parceli od 20 ari, u sklopu koje su i letnja pozornica, bašta i košarkaški teren.

Taj objekat se u drugoj polovini prošlog veka koristio za održavanje vojnih skupova, sastanaka, kulturnih dešavanja, proslava i smatran je reprezentativnim objektom Vojske.

Tu su, takođe, za vojnike organizovane filmske projekcije. Mnogima je ostao u pamćenju po igrankama koje su brojne oficire i vojnike zauvek vezale za Kruševac jer su tu upoznali buduće supruge. Tokom kriznih devedesetih godina iznajmljivan za organizovanje svadbi i proslava te ga mnogi Kruševljani i Kruševljanke pamte po tome.

Trenutno su u Domu vojske smešteni oprema i nameštaj koji su povučeni iz apoteka koje je od ovdašnje ZU “Apoteka” prošle godine preuzeo “Dr Maks”.

J.B.

