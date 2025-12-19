Od danas radovi na deonici petlja Ćićevac – petlja Koševi

JP „Putevi Srbije“ obaveštavaju javnost da će se od 19. decembra 2025. do 8. januara 2026. izvoditi radovi na izgradnji betonskih platformi oko telekomunikacionih šahtova, na državnom putu I A reda broj 5, na deonici petlja Ćićevac – petlja Koševi (od km 16+721,95 do km 27+600), u oba smera

U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini od 200 metara, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom i voznom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, ističu iz JP „Putevi Srbije“.