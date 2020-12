Od danas novo radno vreme za kafiće, tržne centre, frizere…

Štab za vanredne situacije grada Kruševca na juče održanoj telefosnkoj sednici, potvrdio je mere koje je na osnovu preporuke Kriznog štaba usvojila Vlada Srbije

Kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i drugi objekti, neće raditi od danas (petak) u 17 časova, do ponedeljka, u 5 časova ujutru , bez izuzetka. Radno vreme pomenutih objekata biće od ponedeljka do petka, od 5 do 17 časova.

I tržni centri, prodavnice garderobe, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, kao ni frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, balon sale za rekreativni sport, takođe neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 ujutru. I za njih važi radno vreme od 5 do 17 časova radnim danima.

Prema odluci Štaba, ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Kruševca mogu da obavljaju delatnosti dostave hrane non stop, 24 sata, sedam dana u nedelji, kao i ostale privrednicima čija je to osnovna delatnost.

Do 21 sat, svakog dana, mogu da rade prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti, kao i trafike, kiosci i drugi objekti, gde se ne ulazi u objekat prilikom kupovine.

Svakoga dana i bez ograničenja mogu da rade apoteke , benzinske pumpe (delatnost prodaje goriva), te privredni Ii proizvodni subjekti. Ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinske i stomatološke usluge , kao i veterinarske ordinacije i laboratorije, mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend.

Restorani i barovi koji se nalaze u okviru hotela i privatnih smeštaja mogu pružati svoje usluge samo i isključivo registrovanim i prijavljenim gostima, do 21 sat svakoga dana.

Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije potrebno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, poput servisa bele tehnike, tehničkih servisa, krojača, obućara, stolara i staklorezačkih radnji , mogu da raditi do 21 čas radnim danima, a subotom do 17 časova.

Pijace u Kruševcu radnim danima biće otvorene od 5 do 17 časova, a vikendom od 6 do 15 časova.

Ograničaca se i rad bioskopa, pozorišta, muzeja i galerija do 17 časova, svih sedam dana u nedelji.

Na snazi ostaju i sve ostale mere koje su ranije donete u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Štab je naložio i da se nastavi sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom, uz naročito strogu kontrolu poštovanja mera u vozilima javnog prevoza i obejktima koji su izuzeti od mere organičenog radnog vremena.

Od danas novo radno vreme za kafiće, tržne centre, frizere…

