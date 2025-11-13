Od 2026. godine novi uslovi za odlazak žena u penziju

Penzionerke u Srbiji od 1. januara naredne godine očekuju nova pravila za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, žene će moći da ostvare pravo na penziju sa navršenih 64 godine života i najmanje 15 godina radnog staža

Do kraja 2025. godine važiće sadašnji uslov, 63 godine i 10 meseci života i 15 godina staža, dok se starosna granica za žene svake godine postepeno povećava. Ovaj proces trajaće do 2032. godine, kada će uslovi za penzionisanje biti isti za muškarce i žene, 65 godina života i minimum 15 godina staža osiguranja.

Nove odredbe primenjivaće se na sve kategorije osiguranica, zaposlene, preduzetnice i poljoprivredne osiguranice.

Zakon i dalje predviđa mogućnost da se pravo na penziju ostvari i po osnovu 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života. Tu je i institut prevremene starosne penzije, koji omogućava raniji odlazak u penziju, ali uz trajno umanjenje iznosa, 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u odnosu na redovnu starosnu granicu, najviše do 20,4 procenta.

Penzija, kao vid socijalne i ekonomske sigurnosti, predstavlja mesečno primanje kojim se obezbeđuje egzistencija lica koja su završila svoj radni vek. Njena svrha je da obezbedi dostojanstven život nakon godina provedenih u radu i doprinosu društvu. Promene koje slede deo su dugoročnog plana usklađivanja penzijskog sistema, kako bi on ostao održiv i pravičan u uslovima savremenog demografskog kretanja i dužeg životnog veka.