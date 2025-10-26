Od 1. novembra obavezne zimske gume

Postavljeno: 26.10.2025

Vozači u našoj zemlji se pripremaju za zamenu letnjih guma zimskim pneumaticima jer je obaveza da na automobilima, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, imaju sve četiri zimske gume od 1. novembra do 1. aprila, a iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) apeluju na vozače da iskoriste povoljne vremenske uslove za pripremu vozila za vožnju po snegu, ledu ili poledici

Zimske gume obavezne su na sva četiri točka, ako se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica, a šara na gumama mora biti minimum četiri milimetra. Važno je da vozači urade kompletnu proveru svog vozila, akumulatora, grejača, motora, brisača i ostale opreme, kako bi ga spremili za zimske mesece, poručuju iz AMSS.

Obavezna dodatna oprema u automobilu i dalje obuhvata rezervni točak, sajlu za vuču, reflektujući prsluk, sigurnosni trougao i komplet prve pomoći, dok se za zimsku sezonu preporučuje se posedovanje lanaca i drugih uređaja za povećanje trakcije.

Foto: iStock.photo.com

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

