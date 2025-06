Od 1. jula strožija kontrola PDV-a na SEF-u

Nakon šestomesečnog prelaznog perioda, od 1. jula prestaje tolerancija na tehničke greške u elektronskom evidentiranju poreza na dodatu vrednost putem Sistema elektronskih faktura (SEF). Ministarstvo finansija je od početka godine omogućilo obveznicima da se postepeno prilagode novom sistemu, gledajući kroz prste na određene nepravilnosti koje nisu uticale na konačni obračun PDV-a. Međutim, taj period prilagođavanja se završava, a kontrola se od jula sprovodi u punom obimu

Kako ističu iz Poreske uprave, od narednog meseca tehničke greške u elektronskim evidencijama, poput netačno prikazane osnovice kod umanjenja, pogrešnog statusa subjekta, ili neusklađenih podataka između dokumenata, više neće biti prihvatljive, čak i ako ukupan obračun PDV-a ostane tačan. U tim slučajevima obveznici snose prekršajnu odgovornost u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju i pratećim pravilnicima.

Kazne su jasno propisane – za pravna lica i javna preduzeća one se kreću od 200.000 do dva miliona dinara, za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara, dok je za odgovorna lica predviđena novčana kazna u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara. Poreski postupak se neće pokretati ukoliko obveznik na vreme izvrši korekciju greške, ali ukoliko se propust otkrije tokom kontrole, a prethodno nije ispravljen, sledi sankcija.

Ova promena zapravo je uvod u sledeću fazu digitalizacije poreskog sistema uvođenje tzv. preliminarne poreske prijave koja bi, počev od naredne godine trebalo da zameni sadašnji POPDV obrazac. Nova rešenja donose mogućnost automatizovanog nadzora i obračuna PDV-a, uz potencijalno pojednostavljenje administracije i uvođenje online kontrole. Ipak, primena novih pravila zahteva visoku preciznost, i u praksi se već pokazalo da su tehničke greške često posledica nedovoljno jasne regulative i kompleksnosti samog sistema.

Podsetimo, Ministarstvo finansija je još u septembru 2024. godine predstavilo nove funkcionalnosti SEF-a, uključujući opciju evidentiranja prethodnog poreza, kao i najavilo promene koje će omogućiti bolje usklađivanje između podataka o ulaznim i izlaznim fakturama. Prema važećim pravilima, obaveza elektronskog evidentiranja PDV-a mora biti ispunjena najkasnije do 12. dana u mesecu, s tim da postoji mogućnost ranijeg unosa u posebnim slučajevima.

SEF sistem i dalje nosi ogroman potencijal za unapređenje kontrole i efikasnosti u poreskom sistemu Srbije, ali sa ulaskom u novu fazu primene, jasno je da će svi obveznici morati da pojačaju pažnju na tačnost svakog podatka jer više nema mesta za greške.