Obuka „Digitalna pismenost“ – u okviru projekta „Osnaži“

Povodom sprovođenja obuke Digitalna pismenost koja će se održati u periodu septembar – decembar 2025. godine, u okviru projekta „Osnaži“ – socio – ekonomska inkluzijaranjivih žena, koji ima za cilj jačanje socijalnog i ekonomskog uključivanja žena i drugih osetljivih grupa, pozivamo sve zainteresovane polaznike da se prijave na obuku na telefon 064/8355597, kako bi bili pozvani na sastanak i upoznali se sa svim detaljima obuke

Kontakt osoba je Bogdan Dramićanin zaposlen u Centru za stručno usavršavanje gde će se i sprovoditi obuka. Polaznici mogu biti žene žrtve nasilja, samohrane majke, majke dece sa invaliditetom, nezaposlene devojke i žene.

Projekat „Osnaži“ – socio – ekonomska inkluzijaranjivih žena, je deo šireg projekta nemačko – srpske razvojne saradnje „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“, koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.