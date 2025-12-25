Oblačno sa snegom u Kruševcu, prestanak padavina do večeri

Postavljeno: 25.12.2025

U Kruševcu je trenutno oblačno sa snegom, a iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda ističu da se prestanak snega očekuje do večeri

Takođe, iz RHMZ-a upozoravaju na stvaranje snežnog pokrivača. Naime, u Istočnoj Srbiji danas sneg pada uz stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 cm u nižim delovima Timočke i Negotinske Krajine, do preko 30 – 40 cm u planinskim predelima Karpatske oblasti, gde se zbog pojačanja vetra očekuje i stvaranje snežnih nanosa.

U ostalim regionima Srbije koji se nalaze južnije od Save i Dunava će se formirati manji snežni pokrivač, a sneg će biti najintenzivniji u jutarnjim i prepodnevnim satima.

Sutra i prekosutra se najavljuje uglavnom oblačno vreme u Lazarevom gradu, dok bi slab sneg mogao da pada u nedelju, 28. decembra.

