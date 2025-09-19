Objavljene nove cene koje će važiti narednih sedam dana

Vozači u Srbiji će od danas, pa sve do 26. septembra, gorivo plaćati po novim cenama koje je objavilo Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

U narednih sedam dana litar evrodizela koštaće 195 dinara, dok će cena benzina ostati na dosadašnjih 181 dinar po litru.

U poređenju sa prošlonedeljnim ciframa, dizel je poskupeo za jedan dinar, dok je cena benzina ostala nepromenjena, pa vozače i dalje očekuju blage oscilacije na pumpama, bez većih promena u troškovima.