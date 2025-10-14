Objavljena Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Agencija za privredne registre Republike Srbije (APR) objavila je Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja (Mapa RegMPRR) sa polugodišnjim podacima za 2025. godinu. Na ovoj interaktivnoj mapi prikazane su informacije o ulaganjima države, privrednom razvoju i potencijalima domaće ekonomije

Prema podacima sa Mape, realizatori podsticaja regionalnog razvoja u prvom polugodištu sproveli su programe u ukupnom iznosu od 108,2 milijarde dinara, od čega se čak 96,7 milijardi, odnosno 89,3 odsto, odnosi na bespovratna sredstva.

Najveći deo ukupnih sredstava, 90,6 odsto, odnosno 98 milijardi dinara, usmeren je u podsticanje poljoprivrede (39,5 milijardi), obrazovanja, nauke, kulture i sporta (22,1 milijardu), proizvodnje (18,2 milijarde), saobraćajne infrastrukture (6,8 milijardi), naučnoistraživačkog rada i razvoja (4,4 milijarde), izvoza (3,6 milijardi) i zapošljavanja (3,4 milijarde dinara).

U poređenju sa istim periodom prošle godine, najveći rast ulaganja zabeležen je u oblasti proizvodnje i naučnoistraživačkog rada.

Značajan deo ukupno realizovanih podsticaja usmeren je ka poljoprivrednim gazdinstvima, 39,3 milijarde dinara (36,3 odsto), zatim privredi, odnosno privrednim društvima i preduzetnicima – 33,3 milijarde (30,8 odsto), institucijama iz oblasti obrazovanja i nauke – 21,6 milijardi (19,9 odsto), dok su jedinice lokalne samouprave ostvarile 8,2 milijarde dinara (7,5 odsto).

Mapa RegMPRR prikazuje ulaganja države i njenih institucija u razvoj privrede i neprofitnog sektora, prema nameni, korisnicima, realizatorima, vrsti finansijskog podsticaja i teritorijalnom usmerenju sredstava. Svi podaci dostupni su u tabelarnom i grafičkom obliku, na srpskom i engleskom jeziku, i mogu se pregledati po teritorijalnim nivoima – za Republiku Srbiju, regione, oblasti i opštine – za tekuću i prethodne tri godine.

Mapa RegMPRR predstavlja važan izvor informacija za sve koji planiraju investicije ili se bave pitanjima regionalnog razvoja. Investitorima omogućava jasan uvid u nivo razvijenosti pojedinih područja, privredne i demografske pokazatelje, kao i potencijale za ulaganje.

Istovremeno, dostupni podaci mogu biti dragoceni institucijama i akterima regionalnog razvoja prilikom planiranja i donošenja odluka o podsticajnim merama, sa ciljem smanjenja regionalnih razlika, jačanja lokalne ekonomije i unapređenja konkurentnosti privrede.

Svi podaci objavljeni na Mapi RegMPRR dostupni su korisnicima besplatno i mogu se pretraživati i preuzimati po teritorijalnim nivoima, navedeno je u saopštenju Agencije za privredne registre.

