Objavljen javni poziv za sprovođenje besplatne usluge mentorstva za preduzetnike i privredna društva

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (ARRA), objavilo je javni poziv za sprovođenje besplatne standardizovane usluge mentorstva namenjene mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zadrugama

Program se realizuje u okviru Programa podrške regionalnom razvoju i razvoju preduzetništva za 2025. godinu, a podržava ga i Japanska agencija za međunarodnu saradnju – JICA.

Mentorstvo je oblik stručne pomoći koji preduzetnicima i privrednim subjektima pruža profesionalni mentor tokom određenog vremenskog perioda. Cilj programa je da se obezbedi sveobuhvatna podrška razvoju poslovanja, smanji broj neuspešnih firmi i podstakne održiv rast.

U skladu sa potrebama korisnika, mentor može realizovati do 25 ili čak do 50 sati besplatnog rada, prema jasno definisanoj metodologiji RAS-a i JICA-e. Program uključuje dijagnostikovanje trenutnog stanja u poslovanju, podršku u pripremi razvojnih planova i projekata, savetovanje o pristupu fondovima i kreditima, unapređenje produktivnosti kroz KAIZEN metodologiju, marketing podršku, kao i povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima.

Ko može da se prijavi?

Javni poziv je otvoren za tri kategorije učesnika:

• novoosnovane privredne subjekte (registrovane nakon 31. avgusta 2022),

• postojeće privredne subjekte (registrovane pre septembra 2022),

• zadruge koje se bave proizvodnjom, preradom i zanatskim uslugama.

Kandidati moraju biti registrovani u APR-u, imati izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, a isključene su firme i zadruge koje posluju u oblastima trgovine, vojne industrije, poljoprivrede ili priređivanja igara na sreću.

Potrebna dokumentacija uključuje popunjen obrazac prijave i potvrdu Poreske uprave o izmirenim obavezama, uz napomenu da novoosnovani subjekti registrovani u 2025. godini nisu u obavezi da dostavljaju ovaj dokument.

Program besplatnog mentorstva traje tokom 2025. godine, a zainteresovani privrednici i zadruge mogu se prijaviti preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

