Objavljen javni poziv za prijem u diplomatsku službu

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije raspisalo je javni poziv za prijem novih kadrova u diplomatsku službu u okviru programa „Budi srpski diplomata“

Poziv je upućen kandidatima sa završenim visokim ili srednjim obrazovanjem, a cilj je jačanje i proširenje diplomatsko-konzularne mreže Srbije u inostranstvu.

Svi zainteresovani moći će da učestvuju u postupku selekcije pod jednakim uslovima, u skladu sa propisanim kriterijumima i zakonskim odredbama. Među opštim uslovima su državljanstvo Republike Srbije, punoletstvo, kao i činjenica da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti niti je osuđivan na kaznu zatvora dužu od šest meseci.

Ministarstvo ističe da su unapređenje diplomatskog kadra i osnaživanje mreže ambasada i konzulata prioritetne aktivnosti u narednom periodu. Više informacija o javnom pozivu „Budi srpski diplomata“ dostupno je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova i na društvenoj platformi X.

Prijave sa pratećom dokumentacijom kandidati mogu poslati elektronskim putem na adresu: [email protected].