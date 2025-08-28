Obilićeva bez vode i saobraćaja

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, danas će do 15 sati bez vode biti potrošači u Obilićevoj ulici, od Topličine do Trga Kosturnica, kao i u Aerodromskoj, od Rasinske do Šanačke, sa pratećim ulicama, a takođe i deo Donjeg Stepoša.

Rekontrukcija vodovodne mreže još uvek traje u Kozničkoj ulici i okolini, te je vodosnabdevanje prekinuto do 15 časova.

U isto vreme će Obilićeva ulica biti zatvorena za saobraćaj, kao i deo Konstantina Filozofa, od Kosančićeve do Obilićeve ulice.

Naselje Aerodrom biće bez električne energije do 11 sati.

J.S.