Obilazak ulice Kneginje Milice u Globoderu

Postavljeno: 25.08.2025

Zamenica gradonačelnika Grada Kruševca Snežana Radojković sa načelnicom Gradske uprave Vesnom Anđelić i pomoćnicom gradonačelnika za ekologiju Anom Prvanov obišla je ulicu Kneginje Milice u Globoderu

Ovom prilikom zamenica gradonačelnika je razgovarala sa meštanima o daljim planovima i problemima u Mesnoj zajednici Globoder.

– Radi se o ulici dužine 135 metara. Vrednost radova je 3.573.000 dinara. Radove na asfaltiranju i uređenju ove ulice izvodilo je preduzeće Tehnogradnja. Na opšte zadovoljstvo svih meštana posle dužeg niza godina dobili smo novu ulicu, čime su rešeni mnogi infrastrukturni problemi meštana ovog sela. Planiramo da naredne godine asfaltiramo još nekoliko preostalih ulica. Meštani kao prioritet ističu sanaciju puta Mrmoš – Globoder, čime bi se stvorila mnogo bolja veza između opštine Aleksandrovac i Kruševca. Tražićemo način da tokom 2026. rešimo ovaj problem. U septembru i oktobru mašine će biti na teritoriji Globodera. Vršiće se nasipanje nekoliko ulica, pročišćavanje i uređenje kanala. U proteklom periodu radili smo i na uređenju platoa ispred Doma kulture i postavili nov mobilijar za decu – istakla je Radojković.

Mesna zajednica Globoder ima oko 2.000 stanovnika. Grad Kruševac ima u planu da za narednu godinu asfaltira još nekoliko preostalih ulica u ovom naseljenom mestu i pronađe rešenje za sanaciju puta Globoder – Mrmoš.

