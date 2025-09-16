Obezbeđena dalja podrška u radu narodnih kuhinja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da su predstavnici resornog ministarstva i Crvenog krsta Srbije potpisali aneks sporazuma o saradnji, kojim se obezbeđuje dalja podrška u radu narodnih kuhinja

Ovim sporazumom Ministarstvo je izdvojilo dodatnih 197,5 miliona dinara za nabavku hrane i ostalih neophodnih potrepština za nesmetano funkcionisanje 77 narodnih kuhinja sa više od 31.000 korisnika širom Srbije.

Potpisivanjem aneksa potvrđena je i nastavljena dugogodišnja uspešna saradnja Ministarstva i Crvenog krsta u oblasti pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva.

Ministarstvo ističe da briga o najugroženijima nije pitanje političke deklaracije, već svakodnevne prakse i sistemske podrške i šalje jasnu poruku da niko u Srbiji neće biti zaboravljen i da će država uvek biti uz svoje građane, posebno onda kada im je najteže.