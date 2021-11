Obeležavamo 11. novembar: Da li znate šta praznujemo?

Republika Srbija je Dan primirja u Prvom svetkom ratu ustanovila kao državni praznik tek 2012. godine. Mada je u tom ratu bila na strani pobednika Dan primirija se tek poslednjih godina etablirao kao značajna državna svečanost

Iako “mlad”, je se praznuje tek deceniju, te uprkos brojnim državnim praznicima koji se u Srbiji obeležavaju, većina sugrađana zna zbog čega je 11. novembar važan. Napominju da je medijska kampanja poslednjih nekoliko godina doprinela dodatnom popularizovanju ovog datuma, pa su i neupućeni ubrzo saznali o čemu se radi.

-To je Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Mislim da je potrebno dodatnu pažnju posvetiti nacionalnim praznicima – kaže Jovan Savković.

-Naravno da znam o kom se prazniku radi, još uvek me dobro služi mozak. Dan sklapanja mira u Prvom svetskom ratu je značajan za našu istoriju– govori Dušan Ilić Marković.

-Iako ima mnogo državnih praznika, narod se naročito vezuje za one jugoslovenske, Titove. To je pogrešno, mi imamo bogatu istoriju i potrebno je poštovati naročito one srpske praznike, jer smo i u Prvom ratu bili na pravoj strani, kao i u Drugom – objašnjava Risto Pribišić

-Mislim da se ovaj Dan praznuje od skoro, desetak godina, a radi se o sklapanju primirja u Prvom svetkom ratu. Narod verovatno manje zna o novijim praznicima, za razliku od onih socijalističkih, ipak su oni duže trajali, ali polako gube na značaju. Pored toga, ljudi dosta teško žive i nema vremena da misle o tome – dodaje Toma Veljović.

Podsećamo, 11.novembar obeležavaju mnoge zemalje, učesnice Velikog rata. U Velikoj Britaniji svečanost se organizuje od 1919. godine, pod nazivom Dan sećanja ili Dan primirja, dok se u Americi naziva Dan veterana. Prvi svetski rat je trajao od 1914. do 1918. godine, a zvanično je završen potpisivanjem Versajskog mira u junu 1919. godine. Pomenutog 11. novembra 1918. godine sile Antante su u Francuskoj, u železničkom vagonu nedaleko od grada Kompjenj potpisale primirje sa Nemačkom i tako okončale Prvi svetski rat.

S.M.