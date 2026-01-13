Obaveštenje o rokovima za podnošenje zahteva za refakciju akcize na gorivo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava poljoprivredne proizvođače o rokovima za podnošenje zahteva za refakciju akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe, a u zavisnosti od godine izdavanja računa

Za račune izdate u 2025. godini, rok za podnošenje zahteva ističe 31. januara 2026, dok se za račune iz 2026. godine zahtevi mogu podnositi od 1. januara 2026.

Ministarstvo podseća da poljoprivredni proizvođači tokom cele godine imaju pravo da podnesu zahtev za refakciju akcize na gorivo kupljeno na teritoriji Republike Srbije, u iznosu od 50 dinara po litru. Pravo na refakciju ostvaruje se za količinu do 100 litara po hektaru, a najviše za 100 hektara obradivih površina.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, poljoprivredni proizvođači koji su registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva (sa upisamim brojem gazdinstva na fiskalnom računu i čiji se računi vide na eAgraru) mogu se obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem kontakt telefona: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118, kao i na besplatan broj 0800/106-107, radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

Osnovni uslov za konkurs je da poljoprivredno gazdinstvo bude obnovljeno u 2026. godini. Poljoprivrednici treba da provere svaku parcelu i obradive površine i da navedu kulture koje se na toj parceli nalaze.

