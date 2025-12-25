Obaveštenje Gradske toplane korisnicima za 25. i 26. decembar
Postavljeno: 25.12.2025
S obzirom na to da meteorolozi najavljuju nešto niže spoljašnje temperature vazduha za naredni period, radnici proizvodnje će danas pokrenuti celokupni proizvodni sistem u okviru Centralnog izvora, kako bi grejali punim kapacitetom, u skladu sa vremenskim prilikama
S tim u vezi, u toku današnjeg i sutrašnjeg dana, može doći do nešto slabije isporuke u pojedinim delovima grada, kako bi sistem bio osposobljen da na adekvatan način vrši isporuku toplotne energije u najhladnijim danima koji nam predstoje.
