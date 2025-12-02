NSZ uvodi pojačane mere za zapošljavanje teško zapošljivih

Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi niz aktivnih mera zapošljavanja sa ciljem da olakša ulazak na tržište rada osobama koje se smatraju teško zapošljivim

Kroz različite programe, NS nastoji da pruži podršku građanima koji se suočavaju sa dugotrajnom nezaposlenošću, nedostatkom kvalifikacija ili diskriminacijom, kako bi unapredili svoje veštine i lakše pronašli zaposlenje.

Posebna pažnja usmerena je na sledeće ciljne grupe: osobe sa invaliditetom, Rome, žrtve porodičnog nasilja, osobe starije od 50 godina, nekvalifikovane osobe i samohrane roditelje.

U okviru sprovođenja politike zapošljavanja, obuhvaćene su četiri ključne vrste mera: Subvencije za poslodavce koji zapošljavaju pripadnike teško zapošljivih kategorija, čime se podstiče inkluzivno zapošljavanje, programi obuke i doškolovavanja, namenjeni sticanju novih znanja i veština potrebnih za bolji položaj na tržištu rada, podrška samozapošljavanju, koja omogućava pokretanje sopstvenog biznisa uz finansijsku i stručnu pomoć, direktna novčana pomoć, uključujući subvencije i naknade za nezaposlene, kako bi se ublažile ekonomske poteškoće tokom traženja posla.

Ovim merama NSZ nastoji da unapredi zapošljivost najugroženijih kategorija i podstakne njihovu ekonomsku samostalnost, čime doprinosi smanjenju nezaposlenosti i jačanju socijalne inkluzije u društvu.