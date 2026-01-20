NSZ: Isplata novčanih naknada za decembar danas i sutra
Postavljeno: 20.01.2026
Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila je javnost da će isplata redovne i privremene novčane naknade za decembar 2025. godine biti realizovana tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, putem Banke Poštanska štedionica
Redovna novčana naknada namenjena nezaposlenim licima biće uplaćena danas.
Kako je navedeno u saopštenju, privremena novčana naknada za korisnike koji žive na teritoriji i van teritorije AP Kosovo i Metohija biće isplaćena sutra.
