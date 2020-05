NS: „Zašto je u Rasinskom okrugu smrtnost od korone pet puta veća nego u Srbiji“?

Kruševački odbor Narodne stranke, pozivajući se na podatke o broju obolelih i preminulih od korona virusa u Rasinskom okrugu, od gradonačelnice Kruševca Jasmine Palurović i vd direktorke Opšte bolnice Vesne Stević Gajić traži odgovor na pitanje zašto je letalitet od korone u našem Okrugu pet puta veći nego u Srbiji. Istovremeno direktorku Bolnice pita i koliko je medicinskog osoblja zaraženo, da li je Bolnica spremno dočekala epidemiju, imamo li dovoljno infektologa i ostalog osoblja te da li je tačno da su mladim lekarima, primljenim za stalno u vreme epidemije, samo nekoliko dana kasnije rešenja poništena. Ova pitanja je redakcija portla krusevacgrad.rs juče uputila Bolnici Kruševac, ali odgovore danas do 15 časova nismo dobili

– U Rasinskom okrugu potvrđena su 333 slučaja infekcije virusom COVID19, a potvrđeno je čak 29 smrtnih slučajeva uzrokovanih ovim virusom. Ovi podaci Kruševac i Okrug svrstavaju u „crnu tačku“ na karti Srbije. Neverovatno zvuči podatak da je letalitet u Rasinskom okrugu gotovo 9 odsto, ako se zna da je na nivou cele Republike oko 2 odsto – navodi u saopštenju za javnost kruševački odbor Narodne stranke postavljajući navedeno pitanje gradonačelnici i direktorki Bolnice.

Od direktorke Bolnice, Vesne Stević Gajić traži i odgovor na pitanja koliko je medicinskog osoblja iz te ustanove zaraženo virusom COVID19 i u kakvom su zdravstvenom stanju te da li je tačno da je Opšta bolnica nespremno dočekala epidemiju, bez dovoljno zaštitnih i dezinfekcionih sredstava, pa čak i bez obavezne primene mera opreza uz opasku „da je to direktno rezultiralo skokom inficiranih zdravstvenih radnika u bolnici“?

Ovdašnji odbor Narodne stranke pita i da li je tačno da je Opšta bolnica od početka godine ostala sa samo dva infektologa te da li je tačno i da novih lekara te specijalnosti nećemo ni imati u narednih šest do osam godina „pošto ni jedan lekar iz Kruševca nije dobio, niti je upućen na specijalizaciju iz ove oblasti medicine“?

U saopštenju je postavljeno i pitanje da li Bolnica šalje anesteziologe i pulmologe na ispomoć u Beograd i Niš te koliko specijalista tih oblasti, stručnih da se suprostave pandemiji, leči Kruševljane?

Kruševački odbor NS pita i da li je tačno da je nakon objave predsednika Srbije da će mlade lekare zaposliti na neodređeno vreme, izvestan broj mladih lekara zaista tako zapošljen u Bolnici, ali da su, najvećem broju njih, samo nekoliko dana kasnije poništena takva rešenja?

NS podeća i da je korona virus ušao u ovdašnji Gerontološki centar te pita kako je došlo do zaraze i ko je za to odgovoran.

– Ako to iz „nekog razloga“ ne utvrdi ova vlast, dajemo reč da će to uraditi neka buduća vlast. Do tada, iskreno se nadamo da nikoga od korisnika usluga i medicinskog osoblja ovi propusti neće koštati života – navedeno je u saopštenju.

