Novogodišnji turnir u malom fudbalu Aleksandrovac 2025
Postavljeno: 13.12.2025
U organizaciji Saveza sportova u Aleksandrovcu će od 26. do 28. decembra sa početkom u 16 časova biti organizovan novogodišnji turnir u malom fudbalu
Ukupni nagradni fond je 220.000 dinara, a uplata po ekipi je 8.000 dinara.
Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac
Sportski savez Kruševca raspisao javni poziv za godišnja sportska priznanja
