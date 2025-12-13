Novogodišnji turnir u malom fudbalu Aleksandrovac 2025

Postavljeno: 13.12.2025

U organizaciji Saveza sportova u Aleksandrovcu će od 26. do 28. decembra sa početkom u 16 časova biti organizovan novogodišnji turnir u malom fudbalu

Ukupni nagradni fond je 220.000 dinara, a uplata po ekipi je 8.000 dinara.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac

Sportski savez Kruševca raspisao javni poziv za godišnja sportska priznanja

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
13. decembar 2025., 16:54
 

Prognoza -
5°C
Apparent: 3°C
Pritisak: 1029 mb
Vlažnost: 97%
Vetar: 1 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top