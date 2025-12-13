Novogodišnji turnir u malom fudbalu Aleksandrovac 2025

U organizaciji Saveza sportova u Aleksandrovcu će od 26. do 28. decembra sa početkom u 16 časova biti organizovan novogodišnji turnir u malom fudbalu

Ukupni nagradni fond je 220.000 dinara, a uplata po ekipi je 8.000 dinara.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac