Novogodišnji paketići za decu radnika i udruženja i organizacija: TRAYAL Korporacija obradovala najmlađe

Postavljeno: 29.12.2025

Kao i prethodnih godina, a povodom novogodišnjih praznika, Trayal Korporacija je za decu svojih radnika i štićenike organizacija i udruženja, kao i najmlađe sportiste obezbedila novogodišnje paketiće

Tako je, osim 500 kutija slatkiša težine 3 kg, koji su podeljeni deci uzrasta do kraja osnovne škole čiji roditelji rade u Trayal Korporaciji, još 800 istih paketića uručeno Centru za osobe sa invaliditetom, Udruženju za borbu protiv autizma, Udruženju za cerebralnu paralizu, Udruženju distrofičara Rasinskog okruga, Organizaciji slepih i slabovidih, Organizaciji gluvih i nagluvih i drugima.

 

Tradicionalno, Trayal Korporacija je povodom novogodišnjih praznika pokrovitelj udruženjima i organizacijama koje se staraju o najmlađima iz ugroženih grupa, kao i najmlađim sportistima.

