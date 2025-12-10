Novogodišnji likovni konkurs za prvake

Agencija za bezbednost saobraćaja raspisala je novogodišnji likovni konkurs za učenike prvog razreda osnovne škole, sa ciljem da podstakne najmlađe učesnike u saobraćaju da razmišljaju o značaju bezbednog ponašanja na putu

Kako je saopštila ABS, u skladu sa nacionalnom strategijom bezbednosti saobraćaja, jedan od najvažnijih prioriteta je postizanje vizije nula poginule dece u saobraćaju. Kako bi se ovo ostvarilo, bitno je da se deca edukuju i angažuju od najmlađeg uzrasta.

Tema Konkursa „Bezbedan saobraćaj mojim očima“ omogućava deci da prikažu kako izgleda bezbedan saobraćaj iz njihove perspektive, bilo kao pešaka, putnika u automobilu ili autobusu, ili bicikliste. Učenici imaju slobodu da biraju motiv, deo puta, pravilo ili situaciju koja je za njih važna i sve druge elemente koji, prema njihovom viđenju, doprinose bezbednosti. S obzirom na predstojeće novogodišnje i božićne praznike, radovi đaka prvaka bi trebalo da ocrtavaju i praznično raspoloženje.

Cilj je da se kroz kreativni izraz podigne svest o značaju pravilnog i odgovornog učešća u saobraćaju, kao i da se podstakne razvoj kulture bezbednosti saobraćaja kod dece od najranijeg uzrasta.

Pravo učešća imaju svi učenici prvog razreda osnovnih škola u Srbiji, a svaki učenik može da konkuriše jednim radom. Stručna komisija će vrednovati radove, a pobednike čekaju vredne nagrade. Radovi se šalju na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja najkasnije do 22. decembra, dok će pobednici biti proglašeni do kraja januara 2026. godine.