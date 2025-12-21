Novogodišnji Grand karavan stiže u Kruševac

Praznična atmosfera, miris domaće kafe i trenuci koji se pamte – Grand kafa Novogodišnji karavan stiže 22. i 23. decembra, od 12 do 20.00 u Kruševac i donosi priliku da na trenutak usporimo i uživamo u pravom decembarskom ugođaju

Na Trgu kosovskih junaka (Plato kod kafića Pastel) očekuju vas Deda Mraz, praznične dekoracije i osmesi koji unose duh praznika, kao i mogućnost da zabeležite uspomenu fotografijom.

View this post on Instagram A post shared by Grand Kafa (@grand.kafa)

Grand karavan donosi miris i ukus domaće kafe koji su nezaobilazan deo novogodišnjeg rituala i podsećaju nas koliko su mali trenuci zajedništva važni u užurbanom prazničnom periodu.

View this post on Instagram A post shared by Grand Kafa (@grand.kafa)

Uz toplu šoljicu Grand kafe, posetioci će moći da se zagreju, predahnu i podele lepe praznične trenutke sa porodicom i prijateljima.