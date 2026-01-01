Novogodišnja noć u gradu protekla mirno, u 11:53 minuta na svet došla prva ovogodišnja beba – devojčica

Postavljeno: 01.01.2026

Novogodišnja noć u gradu protekla je mirno, bez narušavanja javnog reda i mira.

U Kruševačkom porodilištu danas u 11 sati 53 minuta na svet je došla prva ovogodišnja beba – devojčica, a tokom dana očekuje se da još beba bude rođeno prvog dana 2026. godine.

Tokom Novogodišnje noći služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kruševac nije imala povećan obim posla. Najviše su se javljala lica u akoholisanom stanju, a noć je obeležio i povećan broj pacijenata hospitalizovanih na psihijatrijskom odeljenju Opšte bolnice.

Izvor i foto: portal RTK

