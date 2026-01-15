Novo lice dvorišta Hemijsko-tehnološke škole 

Hemijsko-tehnološka škola u Kruševcu, jedna od obrazovnih ustanova u koju se poslednjih godina značajno ulaže i koja ima veliki broj učenika, dobija potpuno novo i uređenije dvorište i ulazni prostor

Ova škola je tokom dana puna đaka i aktivnosti, pa će novi izgled dvorišta dodatno doprineti kvalitetu boravka učenika, ali i prolaznika.

Radovi se finansiraju iz budžeta grada, a realizuju se po projektu Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac. Iako zimski vremenski uslovi otežavaju izvođenje, radovi se odvijaju u kontinuitetu, kad god to dozvole prilike na terenu.

– Otežani vremenski, zimski uslovi nam sada malo otežavaju radove, ali radi se punom parom i kad može i kad ne može. Biće to jako lep projekat. Neće se dirati zelenilo, što je jako bitno, naprotiv, biće ga još više. Staviće se kocka, klupice, da deca mogu za vreme odmora da sede, da uživaju, a i ne samo deca, već i prolaznici kojima je potreban predah. Ako vremenski uslovi dozvole nadamo se do kraja januara da završimo, ali s obzirom da idu minusi, možda će se radovi malo produžiti – rekla je direktorka škole Dragana Banjac Kojić.

Nakon uređenja dvorišta i ulaza, sledi i izgradnja nadstrešnice, koja je ranije uklonjena iz bezbednosnih razloga.

Pored spoljašnjih radova, koristi se i period školskog raspusta za uređenje unutrašnjosti škole, krečenje prostorija i sređivanje podova, kako bi učenici po povratku u školske klupe dočekali još uređeniji i prijatniji prostor.