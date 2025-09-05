Novo isključenje vode

Postavljeno: 05.09.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži do 15 časova bez vode će biti Ulica Ljube Davidovića, Lomina (od Dušanove o Šumadijske), Trg Slobode, Ulica ostrva Vida, Zlatiborska i prateće ulice i Balkanska ulica u Kruševcu.

Bez vode će biti i Krušedolska ulica u Dedini i Donji Stepoš i Ribare.

