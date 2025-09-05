Novo isključenje vode
Postavljeno: 05.09.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži do 15 časova bez vode će biti Ulica Ljube Davidovića, Lomina (od Dušanove o Šumadijske), Trg Slobode, Ulica ostrva Vida, Zlatiborska i prateće ulice i Balkanska ulica u Kruševcu.
Bez vode će biti i Krušedolska ulica u Dedini i Donji Stepoš i Ribare.
TAGOVI
Povezane vesti
Kruševac
5. septembar 2025., 10:16
Delimično oblačno
22°C
22°C
Apparent: 25°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 80%
Vetar: 0.6 m/s NNW
UV-Index: 3.15
Komentari